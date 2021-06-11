Прогноз погоды на 12 июня: кратковременные дожди, грозы и до +27 °С

Будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер ночью неустойчивый 2–7 метров в секунду, днем западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 8–14 градусов со знаком плюс, днем – 21–27 градусов тепла.В воскресенье, 13 июня, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+15 °С, днем – +17…+24 °С.В понедельник, 14 июня, ночью будет облачно с прояснениями, днем будет наблюдаться переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ночью будет 7–14 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 18–24 градусов.