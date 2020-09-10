Прогноз погоды на 11 сентября: без осадков и до +20 °С

Ожидается переменная облачность. Будет без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер западный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +4…+10 °С, а в дневные – от +15 °С до +20 °С.Еще теплее будет в выходные дни.В субботу, 12 сентября, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, местами +2…+4 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +16 °С по северо-востоку до +24 °С по юго-западу.В воскресенье, 13 сентября, облачно с прояснениями. Ночью главным образом без осадков, утром и днем местами, в основном по северу страны, небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночью все еще будет прохладно – от +6 °С до +13 °С. Но зато днем воздух прогреется до +17…+24 °С, по югу дойдет даже до +26 °С.