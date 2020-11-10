Прогноз погоды на 11 ноября: облачно с прояснениями и от -4 до +6

, в среду, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах республики пройдут дожди, местами будет туман, а ночью и утром – слабый гололед. Ветер метеорологи прогнозируют слабый. Минимальная температура воздуха ночью будет варьироваться от -4 до +2 °С, а максимальная днем – от +1 до +6 °С., в четверг, небо в стране тоже будет преимущественно ясным. А если осадки и появятся, то не везде и слабые, такие же, как 11-го числа. То есть небольшие дожди, туман и гололед. Ветер будет юго-восточным со скоростью 3–8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью –от -3 до +3 °С, а при прояснениях и до -5 °С. Максимальная температура днем – 0–7 градусов тепла., в пятницу, местами в Беларуси также будут дожди, туман и гололед. Однако в этот день к ним может добавиться и мокрый снег. Ветер ожидается юго-восточный, южный со скоростью примерно 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет от -3 до +4 °С, по востоку при прояснениях достигнет -5 °С. А вот на день прогноз такой же, как на 12 ноября: от 0 до +7 °С.