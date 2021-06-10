Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла

Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер северный 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, днем местами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 10–16 градусов тепла, максимальная днем 21–27 градусов со знаком плюс.В субботу, 12 июня, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 10–15 градусов со знаком плюс, максимальная днем 22–28 выше нуля.В воскресенье, 13 июня, облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 9–15 выше нуля, максимальная днем 18–24 градусов тепла.