Завтра в Беларуси ожидаются дожди и грозы, возможен град, но при этом температурный фон останется комфортным, особенно в дневные часы. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы при грозах местами сильные дожди, возможен град. Ветер северный 3–8 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду, днем местами до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 10–16 градусов тепла, максимальная днем 21–27 градусов со знаком плюс.
В субботу, 12 июня, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 10–15 градусов со знаком плюс, максимальная днем 22–28 выше нуля.
В воскресенье, 13 июня, облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 9–15 выше нуля, максимальная днем 18–24 градусов тепла.
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Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
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