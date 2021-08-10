Прогноз погоды на 11 августа: дожди, грозы и до +26°С

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 10-16 градусов со знаком плюс, местами по востоку до +18°С, днем столбики термометров покажут от 20 до 26 градусов со знаком плюс, по востоку до 29 тепла.В четверг,, также облачно с прояснениями. Местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 10-17 градусов выше нуля, максимальная днем 19 26 тепла.В пятницу,, переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-востоку республики местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах слабый туман. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от 10 до 15 со знаком плюс, днем воздух прогреется до 27 градусов выше нуля.