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  2. Прогноз погоды на 10 ноября: преимущественно без осадков и от -3 до +8

Прогноз погоды на 10 ноября: преимущественно без осадков и от -3 до +8

Завтра поздняя осень продолжит утверждаться в своих правах: в ночные часы ожидается до трех градусов ниже нуля, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от -3 °С до +3 °С, а днем ожидается +3…+8 °С.

В среду, 11 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Температурный фон ночью будет варьироваться в диапазоне от -3 °С до +3 °С, при прояснениях дойдет до 5 градусов ниже нуля, а днем синоптики обещают +1…+8 °С.

В четверг, 12 ноября, опять будет облачно с прояснениями и в основном без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -3…+3 °С, при прояснениях – до -5 °С, а днем будет 1–7 градусов со знаком плюс.
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