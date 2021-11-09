Прогноз погоды на 10 ноября: небольшие осадки, гололед и от -7 °С до +8 °С

, ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Преимущественно обойдется без осадков, но утром и днем по северной половине Беларуси прогнозируют мокрый снег и дождь. Будьте осторожны на дорогах: в ночные и утренние часы местами будет туман и слабый гололед. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 °С до -7 °С, днем – от +1 °С по северо-востоку до +8 °С по юго-западу., облачно с прояснениями. Как и в середине недели, преимущественно без осадков, лишь по северу кратковременные дожди, а ночью возможен мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит от -6 °С по юго-востоку до +3 °С по северо-западу. Днем воздух прогреется до +2.. +8 °С, а по юго-западу и до +10 °С., также облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди: ночью на большей части страны, днем – местами. Ветер западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -2 °С до +5 °С, днем будет 4–10 градусов выше нуля.