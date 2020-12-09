Прогноз погоды на 10 декабря: мокрый снег, гололедица и до 10 градусов ниже нуля

Ожидается увеличение облачности. Ночью будет преимущественно без осадков. Но утром и днем по юго-западной половине временами прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, по югу – с дождем). Днем местами по Брестскому и Гомельскому регионам гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от -2 °С по юго-западу до -10 °С по востоку Беларуси, а днем синоптики обещают 0…-6 °С.В пятницу, 11 декабря, будет преобладать облачная погода. Временами ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 °С по юго-западу до -7 °С по северо-востоку, а днем будет -3…+4 °С.В субботу, 12 декабря, облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки, главным образом мокрый снег. В отдельных районах ожидаются гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут 3–10 градусов ниже нуля, по юго-западу – -2…+1 °С, а днем будет от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.