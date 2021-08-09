Прогноз погоды на 10 августа: дожди и от +10 °С до +30 °С

, в Беларуси установится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10.. +16 °С, местами по востоку будет до +18 °С. Днем столбики термометров покажут +23.. +29 °С, по юго-востоку местами воздух прогреется до +30 °С., ночью будет переменная облачность, а днем – облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны вновь ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах белорусам стоит ждать грозы. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 °С до +17 °С, днем – от +20 °С до +27 °С, по юго-востоку дойдет до +28.. +30 °С., также будет облачно с прояснениями. Как и в начале недели, местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью установится такая же, как 11 августа, - +10.. +17 °С. Днем воздух прогреется до +18.. +24 °С, местами до +26 °С.