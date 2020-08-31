Прогноз погоды на 1 сентября: дожди и до +27 °С

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что в первый день календарной осени ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, а утром и днем преимущественно по юго-западной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров в ночные часы покажут +8…+14 °С, по юго-востоку – +15…+18 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +15 °С по западу до +27 °С по юго-востоку.Не ожидается похолодания и в последующие дни.В среду, 2 сентября, переменная облачность. Местами, главным образом по западной половине Беларуси, кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром по юго-западу слабый туман. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12…+19 °С, а днем ожидается от +19 °С по северо-западу до +31 °С по юго-востоку.В четверг, 3 сентября, облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет +12…+19 °С, в юго-западных районах – +8…+11 °С, а днем синоптики обещают +19…+24 °С, по юго-востоку – +25…+29 °С.