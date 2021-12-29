Прогноз от РСТО: спрос на Европу и экзотику в новом сезоне будет расти, даже на стыковочные рейсы

Спрос на туристические путешествия за рубеж в Беларуси в будущем сезоне будет расти — такой прогноз сделал председатель правления Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Руслан Сегенюк в интервью, опубликованном на сайте РСТО.





— Спрос неумолимо растет, и будет расти, как минимум еще в 2022 году, но это, прежде всего, обусловлено нашим искусственно изолированным положением и тем, что отложенный спрос с 2020 года еще до конца не отработал, — заявил он. — Еще остались десятки тысяч туристов, которые ждут открытия Испании, Черногории, Албании, Болгарии, Италии, Франции и Кипра, а также не меньшее количество тех, кто из-за вопросов здоровья и по материальным аспектам эти два года откладывал путешествия. Этот потенциал будет понемногу отрабатывать и дополнять тех туристов, которые два года активно путешествуют.

По мнению эксперта, отсутствие прямых перелетов из Минска и закрытые сухопутные границы по ряду направлений не смогут остановить настойчивых путешественников:

— Планируем рост, как ни странно, европейских направлений и экзотики. Этот рост в процентном соотношении к 2021-му будет очень существенным, но в количественном мы говорим о приросте не более чем 5000-15 000 человек по всему рынку на все направления. Европа и экзотика полетит активно со стыковками.

Что касается возможных объемов рынка чартерных перелетов, то, как отметил Руслан Сегенюк, они сильно зависят от желаний и возможностей туроператоров и возможностей отечественного авиаперевозчика — в дополнение к темам COVID-19, а также внешнеполитической и экономической ситуации.

— Мое мнение: объемы существенно не вырастут, — сказал он. — При пополнении авиапарка в достаточном количестве и не открытии новых прямых направлений мы должны получить по итогу года небольшой рост в сравнении с итогами 2021-го. В лучшем случае мы вырастем от 2021 года на 5-10 процентов, что даст нам возможность выйти примерно на 40-45 процентов объема от доковидного 2019 года. Такой результат, как мы понимаем, еще безумно далек до восстановления отрасли.

Председатель правления РСТО полагает, что все четыре ныне существующих прямых направления для туристических авиапутешествий из Беларуси в следующем сезоне будут расти с разной скоростью.

— предположил Руслан Сегенюк. —