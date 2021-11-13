Профсоюзы: вся помощь беженцам востребована

Как отметили в Федерации профсоюзов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, люди попали в эту ситуацию не от хорошей жизни. Они вынуждены были покинуть свои страны, чтобы защитить свою жизнь, чтобы дать надежду на будущее своим детям. Но вместо содействия и помощи от Европы, от Польши, на которое имеют право, получили унижения и страдания. И на себе в полной мере ощутили, что на самом деле для польских, европейских политиков жизнь человека вообще ничего не стоит. Эта ситуация, наверняка, войдет в историю как вопиющий пример двойных стандартов и лицемерной, бесчеловечной политики Запада.

В этих условиях многие организация, в том числе и Федерация профсоюзов, и просто неравнодушные белорусы, активно включились в оказание помощи людям. На сегодняшний день на белорусско-польской границе развернуты палатки для женщин, детей, а также для оказания медицинской помощи. Все это в первую очередь необходимо для того, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается.

— Люди здесь лишены всего, что так жизненно необходимо. Невозможно просто молча стоять и смотреть на все происходящее. Поэтому профсоюзы солидарно оказывают всю возможную помощь. В первую очередь, это продукты питания, сухпайки, теплые одеяла, так как на улице уже устанавливается холодная погода, предметы первой необходимости – все это очень востребовано среди беженцев, — рассказал Леонид Адамонис, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов. — Вчера уже несколько машин доставили продукты первой необходимости. Сегодня на границу профсоюзы доставили и теплые одеяла. В зависимости от ситуации и потребностей в ближайшие дни будет направлена и другая помощь.

Кроме того, на профсоюзных санаторных базах при необходимости предоставят места для временного пребывания наиболее уязвимых женщин и детей.