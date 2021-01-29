Профсоюзы уверены, что решение о введении санкций незаконное и необоснованное

– подчеркнул Михаил Орда.Федерация профсоюзов Беларуси уже обратилась в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций с жалобой на действия Евросоюза. Поскольку в резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что санкции всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей и ущемляют право на труд.– отметил председатель ФПБ.Напомним, что позицию ФПБ в вопросе применения санкций поддерживают зарубежные профсоюзы. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.Фото: пресс-служба ФПБ