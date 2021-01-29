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Профсоюзы уверены, что решение о введении санкций незаконное и необоснованное

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.


– От введения санкций страдают в первую очередь обычные работники. Причем не только тех организаций, которые попали в санкционный список. Но и многих других. Когда ограничивается работа одного предприятия, это в любом случае отражается и на других. Нарушаются производственные цепочки, сокращаются поступления в бюджет. И самое главное – в результате люди могут остаться без работы и зарплаты. Это фактически экономическая война против простых белорусов, – подчеркнул Михаил Орда.

Федерация профсоюзов Беларуси уже обратилась в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций с жалобой на действия Евросоюза. Поскольку в резолюциях ООН не раз подчеркивалось, что санкции всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей и ущемляют право на труд.

– Создается впечатление, что европейские чиновники видят только то, что хотят видеть. И просто игнорируют международное право. При этом они манипулируют общественным мнением. Прикрываются тем, что якобы наши работники сами вступают за ограничение своего права на труд. Мы спросили у людей, готовы ли они остаться без работы, без зарплаты и других выплат. Как это, например, случилось в результате санкций с работниками белорусского санатория в Литве. 26 января мы опубликовали коллективное открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций. Буквально за три дня 1 113 000 работников предприятий и организаций со всей страны из разных отраслей экономики подписали это письмо. Важно отметить, что трудящиеся выразили солидарную поддержку при сборе подписей в 21 тысячи первичных профсоюзных организаций, – отметил председатель ФПБ. – Сейчас мы формируем списки и в ближайшее время намерены отправить все собранные подписи в Совет Европейского союза. Чтобы напомнить европейским политикам, что никто, в том числе Евросоюз, не имеет права лишать людей работы и заработной платы.

Напомним, что позицию ФПБ в вопросе применения санкций поддерживают зарубежные профсоюзы. Заявление о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд уже приняли более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений СНГ и Европы. Соответствующие письма о солидарности и поддержке работников белорусских предприятий поступают в адрес Федерации профсоюзов Беларуси.

Фото: пресс-служба ФПБ
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