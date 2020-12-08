Дмитрий Янков, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов:
– В связи с ростом количества заболевших работников некоторые предприятия сферы услуг переводят своих сотрудников на режим неполного времени. За 9 месяцев этого года сумма материальной помощи из средств профсоюза работающим в режиме неполного времени, неполной занятости, временной приостановки, простоя составила около 250 тысяч рублей. Немаловажную роль в нынешних условиях сыграли кассы взаимопомощи, сформированные на всех профсоюзных уровнях, в которые направлялось не менее 50% профсоюзного бюджета. В Могилевской области по заявлениям работников – членов профсоюза с начала этого года было выплачено более 1,8 млн руб. С учетом основной нагрузки в сложившейся эпидситуации на медицинских работников ФПБ был создан фонд помощи медикам и профсоюзный фонд страхования работников здравоохранения. На сегодняшний день финансовую поддержку из него получили более 3000 человек на общую сумму более 2 млн руб. По Могилевской области материальная помощь оказана семидесяти переболевшим медицинским работникам, по 600 руб каждому, что в общей сумме составило 42 тыс. рублей.
Фото: БЕЛТА
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Профсоюзы Могилевской области во взаимодействии с социальными партнерами активно поддерживают работников предприятий и медиков
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