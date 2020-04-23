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  2. Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.

Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.

Профсоюзы Минской области приобрели и передали больницам региона технику, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, а также оказали материальную помощь уязвимым категориям граждан. Помощь оказана на сумму более 400 тысяч рублей, сообщили в объединении.

Так, в больницы передали свыше 2 тыс. защитных комбинезонов, антисептических гелей и растворов. Председатель областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский вручил 300 костюмов представителям Минской областной клинической больницы и 250 - Минской центральной районной больницы. Еще часть защитных изделий направили в медучреждения Дзержинска, Борисова, Логойска, Вилейки, Воложина, Копыля, Солигорска и Узды. Плюс для поддержки медиков, улучшения условий их труда закуплена необходимая бытовая техника (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрочайники, утюги).

Перчатки, повязки и другие средства индивидуальной защиты поступили в Слуцкую, Молодечненскую, Узденскую, Столбцовскую, Борисовскую центральные районные больницы, Узденский и Воложинский территориальные центры социального обслуживания населения. Для инфекционного отделения Борисовской больницы №2 приобрели бактерицидные облучатели, пишет БелТА.

Кроме этого, профсоюзы организовали питание медицинских работников в больницах Борисова, Воложина, Копыля, Марьиной Горки, а также в Минской ЦРБ и Минской областной клинической больнице.

Параллельно начались выплаты медработникам, утратившим трудоспособность из-за короновируса.


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