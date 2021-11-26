Профсоюзы Гродненщины: оказываем беженцам гумпомощь, готовы предоставить места для размещения женщин и детей

Заместитель председателя Гродненского объединения профсоюзов Леонид Адамонис рассказал sb.by о том, какие усилия предпринимаются для облегчения жизни людей, находящихся на границе:

– От Федерации профсоюзов Беларуси, от областных объединений и отраслевых профсоюзов уже поступило более 20 машин с гуманитарной помощью. Это продукты питания, одеяла и теплая одежда, средства личной гигиены и многое другое. Все вопросы по оказанию помощи мы согласовываем с Красным Крестом, органами местной власти. Они подсказывают, что сейчас больше всего необходимо людям. Ежедневно наши волонтеры со всех районов Гродненской области принимают участие в раздаче пищи, в организации работы бани, наведении порядка на территории. Кроме того, мы готовы разместить женщин и детей в нашем туристическо-оздоровительном комплексе «Пышки». Там созданы хорошие условия для проживания. А для беременных женщин готовы предоставить место в санатории с необходимым медицинским сопровождением. Но пока они от такого варианта отказываются.

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Леонид Адамонис отметил, что помощь, которая оказывается всеми общественными объединениями и неравнодушными людьми, по-настоящему необходима людям, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации. Это доказательство небезразличия и миролюбия белорусского народа.