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Профсоюзы Гомельщины посадили 7,5 тысячи деревьев

Это сделано в рамках «Профсоюзной недели леса». Посадка деревьев, дубов и кленов проходила на базе Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения «Гомельский опытный лесхоз».

Мероприятие — один из моментов проекта профсоюзов «75 добрых дел». Оно приурочено Году малой родины и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— В такой важный для нашей страны год хотим внести свой вклад в экологическую составляющую региона. Третий раз подряд принимаем участие в республиканской "Неделе леса". Зеленые насаждения, как известно, — это «легкие планеты». Очень важно сохранить леса для будущих поколений, — говорит председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.

Представители самой массовой общественной организации гордятся и еще одним из своих важных «добрых дел», которое также посвящено юбилею Победы, — это сбор денежных средств в количестве 100 тысяч рублей на строительство мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Напомним, что гомельчане провели по сбору денежных средств областной субботник.

Фото с сайта Гомельского областного объединения профсоюзов.

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