Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Речь идет о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь № 744. Этот документ регулирует вопросы оплаты труда в государственных организациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%. И устанавливает, что повышение зарплаты допускается только при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0.
– Теоретически это верный подход. Но практика применения документа в предыдущей редакции показала его неэффективность и необъективность заложенных подходов по определению производительности труда и другим аспектам. Поскольку не учитывались отраслевые особенности и специфика работы организаций, а также ряд объективных факторов, на которые как наниматели, так и их работники, добросовестно выполняющие свои трудовые обязанности, объективно повлиять не могут, – рассказали в национальном профцентре. – В результате это нередко приводит искусственному сдерживанию роста заработной платы даже в тех организациях, где для этого были необходимые финансовые возможности и ресурсы. Эта тема постоянно поднималась в трудовых коллективах.
В результате проработки предложений профсоюзов Правительством приняты изменения, которые устанавливают более гибкие подходы в этом вопросе. Так, по решению руководителя государственной организации размеры оплаты труда работников обособленного подразделения с отдельным балансом теперь могут повышаться при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 1,0 именно в этом обособленном подразделении. Также с учетом нововведений выбор показателя расчета производительности осуществляется предприятием на календарный год по согласованию с вышестоящим органом.
При этом разрешается изменить один раз в течение года показатель определения производительности труда не только с выручки на добавленную стоимость, но и с добавленной стоимости на выручку.
Что касается особенностей расчета производительности отдельных организаций (с учетом специфики их работы), то эти вопросы будут дополнительно регулироваться соответствующими министерствами.
От этого во многом зависят показатели производительности организаций и уровень заработной платы работников. Федерация профсоюзов уже ведет с социальными партнерами работу по дальнейшему совершенствованию подходов в этом вопросе.
Фото: БЕЛТА
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Профсоюзы добились совершенствования оплаты труда работников
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