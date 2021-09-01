Профсоюз медработников Брестчины выделил на подготовку детей к школе почти 67 тысяч рублей

Материальная помощь из профбюджета была предоставлена родителям 1859 детей, из них 364 пошли в первый класс.





Помощь от Брестского областного комитета составила 18,2 тысячи рублей, от первичных профсоюзных организаций области – 48,5 тысячи рублей. Не остались в стороне наниматели, их материальная помощь в этом году – более 47 тысяч.

– Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения и профсоюзные организации здравоохранения области оказали материальную помощь членам профсоюза, чьи дети 1 сентября сели за парты учебных заведений. Это традиция. Особое внимание оказывается профсоюзными организациями многодетным, малообеспеченным, неполным и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, – сообщила главный специалист областной организации Анастасия Сопина.

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