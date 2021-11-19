Профлидер Совета Республики: мы весьма возмущены фактом применения водометов против людей с детьми

Эскалация польской стороной насилия против мигрантов на границе – беспрецедентный случай, который должен подлежать всесторонней правовой оценке на предмет признания его преступлением против безопасности человечества. Такое мнение высказала порталу sb.by председатель первичной профсоюзной организации Секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси Ольга Иващенко.

Отметив, что невозможно оставаться равнодушными, видя, что происходит на польской границе, Ольга Иващенко сообщила:

– Первичная профсоюзная организация Секретариата Совета Республики уже выделила средства для оказания помощи беженцам. Мы весьма возмущены фактом применения водометов против людей, в числе которых много детей. На наш взгляд, это беспрецедентный случай, который должен подлежать всесторонней правовой оценке на предмет признания его преступлением против безопасности человечества. Людей очень жалко. Происходит настоящий геноцид.

Вместе с тем, заметила профсоюзный лидер, эта ситуация еще раз показала, кто есть кто:

– Хочется призвать европейскую общественность не молчать, а высказать свое искреннее возмущение действиями польской стороны. Необходимо всем здравомыслящим сплотиться и сделать все возможное для жизни людей, оказавшихся в этой страшной ситуации.