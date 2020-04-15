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Профком издательского дома «Беларусь сегодня» совместно с Белорусским союзом журналистов продолжает акцию в поддержку своих ветеранов

Белорусский союз журналистов совместно с профкомом издательского дома «Беларусь сегодня», навещая ветеранов-коллег, высказывает слова благодарности за многолетнюю работу на ниве журналистики, дарит подарки, просит поделиться воспоминаниями о трудовых буднях.

Известный белорусский публицист, журналист-международник и общественный деятель Юрий Гуртовенко тридцать два года проработал в газете «Советская Белоруссия». Путь в профессию определил не сразу. После окончания десяти классов в родном Мелитополе в Украине работал слесарем в автобусно-таксомоторном парке. 

А потом решил поступить на факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Был главным редактором главной редакции вестников БЕЛТА. До 2000 года работал заместителем главного редактора газеты «Знамя юности». Теперь трудится уже над восьмой книгой, пишет стихи. У отличника печати СССР множество наград. Но есть та, которой он особенно гордится: Юрий Яковлевич — лауреат международной премии им. Шолохова в области литературы и искусства. Книгу «Хлеб мой насущный» журналист посвятил 90-летию газеты «Советская Белоруссия».

— Приближается мое восьмидесятилетие, — сказал во время встречи Юрий Яковлевич. — Но говорю только о молодости и радости жизни. Благо со мной рядом моя половинка Светлана Михайловна. Она мне помогает и в творчестве, и в жизни. Не ожидал, что открою в себе талант поэта. Удивляюсь, как удалось написать 342 стихотворения, которые впоследствии увидели свет в сборнике «Трепет набегающей строки».

— Желаю вам, чтобы дольше оставались в профессии, чтобы реализовывали потенциал журналиста-наставника, были погружены в общественную жизнь БСЖ, — сказал, обращаясь к ветерану журналистики, председатель общественного объединения Андрей Кривошеев.

Радушно открыл нам двери своей квартиры и Дмитрий Василенко. Журналистскую деятельность он начал полвека назад. Работал старшим редактором издательств «Вышэйшая школа», «Беларусь», завотделом научно-технической информации БелдорНИИ, ответственным секретарем журнала. Не одно десятилетие состоит в БСЖ. Сейчас, в период активности вирусных инфекций, из дома старается не выходить. Много читает и признается, что с книгой в руках скучать не приходится.

Навестили мы также журналиста, редактора, издателя Василия Дрозда. Родился он в Столбцовском районе. Детство пришлось на годы войны. И сегодня помнит, как по двору ходили фашисты, забирая продукты, как жили в землянке, вместе со старшим братом и отцом участвовали в партизанском движении. В 1968 году окончил факультет журналистики БГУ. Работал редактором газеты «Экономист». Основал в Минске издание семи журналов и двух газет.

Расставаясь, ветераны профессии благодарили за оказанное им внимание и желали газете «СБ. Беларусь сегодня» в дальнейшем оставаться «флагманом высококлассной журналистики».

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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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