В профсоюзном комитете студентов Белорусского государственного университета ведется запись предложений по сдаче в аренду жилья (комнаты, квартиры) в столице. Об этом информирует пресс-служба вуза.
Скоро всем иногородним студентам предстоит решить квартирный вопрос. Накануне активного периода поиска жилья профсоюзный комитет университета готов помочь и предложить обучающимся варианты съемных квартир и комнат в Минске. В комитете также принимают предложения о сдаче жилья в аренду от собственников квартир.
За более подробной информацией можно обратиться в главный корпус БГУ по адресу: пр. Независимости, 4, каб. № 106, в будние дни с 8:30 до 13:00, с 13:45 до 17:15, а также по телефону: 8 (017) 209-57-05.
Фото из архива БЕЛТА
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Профком БГУ поможет студентам с поисками жилья в аренду
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