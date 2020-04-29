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  2. Профицит республиканского бюджета в I квартале составил 200 млн рублей

Профицит республиканского бюджета в I квартале составил 200 млн рублей

Республиканский бюджет в первом квартале 2020 года исполнен с профицитом в 200 млн рублей, информирует пресс-служба Министерства финансов.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь — март сложились в сумме 12,6 млрд рублей, или 22,9% от уточненного годового плана. При этом доходы республиканского бюджета составили 5,1 млрд рублей (20,8% от плана). В бюджет поступило НДС на сумму 3,3 млрд рублей (26,6%), акцизов — 0,7 млрд рублей (24,5%), доходов от внешнеэкономической деятельности — 0,7 млрд рублей (14,9%).

Расходы бюджета сектора государственного управления в указанный период сложились на уровне 12,3 млрд рублей (21,8% от годового плана), расходы республиканского бюджета — 4,9 млрд рублей (19,2%). На общегосударственную деятельность направлено 1,9 млрд рублей (17,5%), на финансирование национальной экономики  1,2 млрд рублей (22%), на финансирование соцсферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физкультура, спорт, культура и СМИ)  4 млрд рублей (21,7%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,2 млрд рублей (24,4% от плана), задолженность по налогам и сборам сложилась на уровне 124,9 млн рублей. Расходы ФСЗН составили 4,1 млрд рублей (24,4%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления в первом квартале сложился в сумму 300 млн рублей, профицит республиканского бюджета — 200 млн, профицит бюджета ФСЗН — 100 млн.

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