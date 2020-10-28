Профилактические меры по противодействию распространению COVID-19 в учреждениях образования стали обязательными

Среди них – соблюдение соцдистанции и правил личной гигиены, а также проведение в помещениях влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо носить маски.Сообщается, что в списке рекомендаций также есть работа «пропускного фильтра» для сотрудников и ограничение входа для посторонних людей.– добавили в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».