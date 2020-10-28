В комплекс данных мер вошли общепринятые рекомендации по противодействию инфекции, пишет БЕЛТА.
Среди них – соблюдение соцдистанции и правил личной гигиены, а также проведение в помещениях влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо носить маски.
Сообщается, что в списке рекомендаций также есть работа «пропускного фильтра» для сотрудников и ограничение входа для посторонних людей.
– Советуем увеличивать продолжительность перемен, разделять время начала и окончания смен, организовывать посещение столовых по максимально разобщенному графику. В зависимости от интенсивности распространения инфекции рекомендуем также ограничить проведение спортивных, культурно-массовых и других зрелищных мероприятий, – добавили в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
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Профилактические меры по противодействию распространению COVID-19 в учреждениях образования стали обязательными
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Фото: Александр КУШНЕР