Профилактические меры необходимо соблюдать независимо от «коронавирусной» статистики в конкретном районе —- Караник

Ситуацию с распространение коронавируса белорусские медики по-прежнему оценивают как контролируемую, заявил в ходе онлайн-конференции в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.





При этом он отметил, что рекомендации медиков по профилактике необходимо соблюдать независимо от статистики распространения COVID-19 в конкретном районе.

«Рекомендации мер безопасности, мер личной гигиены касаются абсолютно всех. Неважно, есть заболевшие в этом районе или нет. Эти меры по социальному дистанцированию, по соблюдению элементарных норм личной безопасности касаются всех без исключения», — подчеркнул министр.

На утро пятницы в Беларуси зарегистрировано 4779 подтвержденных случаев заражения, проинформировал министр. Больше всего в Минске — 2308, далее идет Витебская область — 1282, затем Минская область — 588. «В остальных регионах случаев существенно меньше. Могилевская — 217, Гомельская — 193, Брестская — 112 и Гродненская область — 79 случаев подтверждения коронавирусной инфекции.

Выписаны из стационаров, по словам министра, 342 пациента. Умерли 42 пациента, как правило, это пациенты, имеющие сопутствующую патологию.

Что касается ситуации в Осиповичском районе, она сейчас стабильно контролируемая, сказал министр. Там зарегистрировано 32 случая заражения, тяжелых пациентов нет, из них 12 — медицинские работники. Завоз произошел со стороны одного из медработников, который инфицировался в бытовых условиях за пределами района, заявил Караник.

По ситуации в Мядельском районе, где 7 апреля был зарегистрирован случай инфицирования в одном из санаториев: очаг локализован, отметил глава Минздрава, 65 подтвержденных случаев заражения, 25 — жители района, остальные приезжие, тяжелых пациентов нет.



