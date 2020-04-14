Профилактические меры должны соблюдаться во всех регионах, независимо от цифр заболеваемости коронавирусом — Минздрав

То, что в некоторых регионах Беларуси регистрируется значительно меньше случаев инфицирования новым коронавирусом, чем в Минске или Витебской области, не означает, что там не нужно соблюдать рекомендуемые Министерством здравоохранения меры по физическому дистанцированию, обработке рук и самоизоляции. Об этом заявила во время онлайн-брифинга во вторник в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.





По словам Богдан, на 8 утра 14 апреля в Беларуси зарегистрировано 3281 случаев заражения коронавирусом. В том числе в Брестской области 73, в Витебской — 848, в Гомельской — 106, в Гродненской — 53, в Минске — 1691, в Минской области — 359, в Могилевской — 151.

"Несмотря на то, что в Брестской, Гродненской, Гомельской, Могилевской областях зарегистрировано меньшее число случаев, меры, которые мы предлагаем, не должны игнорироваться населением", — отметила специалист.