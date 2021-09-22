Профилактические медосмотры приостановлены в Беларуси

Исключения предусмотрены для медицинских осмотров, проводимых в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, которая утверждена постановлением Минздрава от 29 июля 2019 года № 74. Данная мера будет действовать до того времени, пока эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране не стабилизируется. Согласно приказу принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации в больничных организациях будут на местах самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и возможностей организаций здравоохранения.





Поликлиники и больницы переходят на режим работы в эпидемиологический период, продиктованный увеличением количества случаев заражения коронавирусом и ОРИ.





Вместе с тем РНПЦ будут работать в штатном режиме с учетом профиля оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава от 24 июля 2020 года № 775 "Об утверждении Инструкции о порядке работы организаций здравоохранения в условиях спорадической заболеваемости инфекцией COVID-19".





В пресс-службе министерства уточнили, что тем же документом внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалистам, получившим две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, разрешено участвовать в работе мероприятий в очном режиме. Те же специалисты, которые получили только одну прививку, будут участвовать в мероприятиях онлайн.





Приказ Министерства здравоохранения от 30 сентября 2020 года № 1018 "О порядке работы организаций здравоохранения в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19" признан утратившим силу.

