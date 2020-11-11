Профессор Жаворонок: «Повлиять на спад второй волны пандемии сможет только популяционный иммунитет»

Пик второй волны COVID-19 придется на разгар эпидемии гриппа (декабрь – январь), когда две вирусные инфекции наслоятся друг на друга. Повлиять на спад может только популяционный (коллективный) иммунитет, который создается или у переболевших, или с помощью вакцин. Третьего не дано. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок:
– Безусловно, есть исключения, когда пациенты заболевают COVID-19 повторно, чаще всего это те, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. По неизвестной пока науке причине антитела у этих людей либо не вырабатываются, либо могут вырабатываться в небольшом количестве и быстро исчезать в течение двух-трех месяцев. Впрочем, сейчас в медицинских кругах много дискутируют по этому поводу, оспаривая доказательную базу повторных случаев заражения, все-таки есть определенные нюансы с диагностикой нового коронавируса. Тем не менее для любой респираторной инфекции действует правило: когда 80% населения переболеет и выработает антитела к вирусу, оно автоматически защитит от заражения остальные 20%. Чем ближе количество заболевших к 80%, тем менее активен эпидемиологический процесс. Мы пока еще очень далеки от таких показателей.
Кроме того, специалист высказал обеспокоенность тем фактом, что немногие в Минске используют маски в транспорте:
– В этом плане нам нужно было брать пример с Китая, где инфекцию удалось взять под контроль в десятимиллионном Ухане! Население обязали надеть маски, респираторы – и буквально в течение недели количество заражений многократно снизилось. У нас же многие махнули рукой на элементарную безопасность. Заходишь в транспорт, гипермаркет – десятки людей без масок, есть среди них и те, кто с очевидными признаками ОРВИ. Что это? Пресловутая «памяркоўнасць»? Или просто откровенная безалаберность? Новый коронавирус передается через капельки мокроты из носа, рта. Мы выделяем их при разговоре, чихании и кашле. То есть, по сути, между людьми идет непрерывный процесс обмена жидкостями. Сейчас никто не может быть уверен в том, что не является разносчиком SARS-CoV-2, ведь большинство из нас переносит болезнь бессимптомно. Кто-то заразился – и не заметил этого. А для кого-то все обернулось тяжелым течением болезни или даже смертью. Любая респираторная вирусная инфекция не так легко передается на открытом воздухе, как в закрытых помещениях, но риск стать распространителем болезни все равно существует.
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Профессор Жаворонок: «Повлиять на спад второй волны пандемии сможет только популяционный иммунитет»
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ