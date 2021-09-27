Профессор сообщила об опасности вакцины Pfizer для детей

У вакцинированных от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer мальчиков в возрасте от 12 лет увеличиваются риски развития миокардита. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
- Первые опубликованные данные о вакцинации детей в возрасте 12 лет принадлежат американской вакцине Pfizer. Оказалось, что при введении двух доз этого препарата прогрессивно нарастает такое осложнение как миокардит. Пока чистота миокардитов после прививки гораздо ниже, чем в популяции, - обратила внимание профессор.
Кроме того, число случаев госпитализации мальчиков в возрасте от 12 лет от миокардита в шесть раз больше, чем от коронавирусной инфекции, уточнила врач со ссылкой на данные, опубликованные в журнале Medrvix в августе нынешнего года.
- Ситуация серьезная. Узнав об этом, часть стран отказалась от двух доз препарата Pfizer против коронавируса и ограничилась одной. Кто-то вовсе отказался от вакцинации детей от 12 лет, а кто-то не спешит прививать подростков, не дождавшись полномасштабных данных, - отметила Елена Малышева.
Наряду с этим уточняется, что испытания вакцины "Спутник V" на детях продолжаются, поскольку данных об опасности этого препарата для подростков нет. Защита этой категории от коронавирусной инфекции нужна также, как и взрослым, поскольку у детей могут развиться опасные осложнения.
- У детей может развиться мультисистемный воспалительный синдром. Это состояние возникает даже тогда, когда ребенок перенес коронавирус в легкой или среднетяжелой форме. Через несколько недель, чаще всего один-два месяца, у них развивается вот такое достаточно серьезное сосудистое осложнение, которое может отражаться на здоровье в течение всей жизни, - дополнил слова коллеги врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.