Профессор сообщила об опасности вакцины Pfizer для детей

обратила внимание профессор.Кроме того, число случаев госпитализации мальчиков в возрасте от 12 лет от миокардита в шесть раз больше, чем от коронавирусной инфекции, уточнила врач со ссылкой на данные, опубликованные в журнале Medrvix в августе нынешнего года.отметила Елена Малышева.Наряду с этим уточняется, что испытания вакцины "Спутник V" на детях продолжаются, поскольку данных об опасности этого препарата для подростков нет. Защита этой категории от коронавирусной инфекции нужна также, как и взрослым, поскольку у детей могут развиться опасные осложнения.дополнил слова коллеги