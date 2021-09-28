Профессор сообщил, для кого рекомендована третья доза вакцины от коронавируса

По словам иммунолога, третья прививка рекомендована нескольким группам пациентов:, – уточнил Андрей Продеус.– дополнила слова коллегиПо ее словам, эффективность вакцины "Спутник V" до дельта-штамма составляла 95%, а во время его распространения сложилась на уровне 92%. Такие данные стали известны благодаря петербургским исследованиям двух доз "Спутник V".– резюмировала Елена Малышева.