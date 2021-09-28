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  2. Профессор сообщил, для кого рекомендована третья доза вакцины от коронавируса

Профессор сообщил, для кого рекомендована третья доза вакцины от коронавируса

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" сообщил, что третья доза вакцины от коронавирусной инфекции требуется пациентам в редких случаях.


По словам иммунолога, третья прививка рекомендована нескольким группам пациентов:

– Людям, которые находятся в зоне риска, имеют нарушения иммунного ответа, получают иммуносупрессивную терапию и не обладают антителами либо быстро потеряли их. Также рекомендована пациентам, у которых уровень ответа такой унифицированной единицы, как binding antibody units, пал меньше 10 международных единиц. В этом случае защита будет иметь бреши, поэтому третью дозу делать желательно, – уточнил Андрей Продеус.

– Наука требует определения антител. И втройне этого требует для определения необходимости третьей дозы, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

По ее словам, эффективность вакцины "Спутник V" до дельта-штамма составляла 95%, а во время его распространения сложилась на уровне 92%. Такие данные стали известны благодаря петербургским исследованиям двух доз "Спутник V".

– Поэтому врачи сегодня выступают за две дозы как вакцины "Спутник V", так Pfizer, – резюмировала Елена Малышева.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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