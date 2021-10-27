Профессор рассказал о пользе тыквы для профилактики рака

Витамин А, который в большом количестве содержится в тыкве, значительно снижает риск развития рака груди, заявил в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– В Китае сделали метаанализ, то есть оценили множество клинических работ, и выяснили, что люди, у которых нормальный уровень витамина А, имеют значительно меньше рисков развития рака груди, – обратил внимание профессор.
На этом полезные свойства тыквы не заканчиваются. Витамин А благоприятно действует на клетчатку глаза. В частности, он химически преобразует свет в электрический импульс. Если витамина А нет, человек видит все в черно-белых тонах, к тому же сталкивается с таким заболеванием, как куриная слепота.
Витамин А также необходим для здоровья кожи.
– Кожа имеет как минимум семь слоев умерших клеток, и, если у человека низкий уровень витамина А, нарушается процесс отшелушивания, – предупредил Андрей Продеус.
– Старые клетки будут нарастать слоями, кожа станет серой, пористой и толстой, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
По словам Андрея Продеуса, когда процесс отшелушивания мертвых клеток нарушается в сочетании с дефицитом витамина А в организме, увеличивается количество акне. Поэтому необходимо включать в рацион продукты с содержанием этого полезного вещества. Больше всего витамина А в моркови – три суточные нормы в ста граммах. На второй строчке оказалась тыква – 1,5 суточной нормы в ста граммах. На третьем месте разместилась дыня – 60 процентов суточной нормы в ста граммах.
Вместе с тем профессор отметил, что тыква ценная еще и потому, что является низкокалорийным овощем. Всего 26 калорий на сто граммов.
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