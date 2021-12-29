Профессор рассказал, как выявить рак желудка по коже

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" объяснил, какие признаки на коже могут указывать на развитие рака желудка.
Темно-коричневые полосы, или так называемый акантоз, который возникает в области подмышечной впадины и на шейной складке, должен насторожить любого человека.
– Симптом может быть признаком рака желудка. Это одно из первых заболеваний, которое надо определить.<...> Обнаружить рак можно только при проверке методом фиброгастродуоденоскопия, – обратил внимание Андрей Продеус.
Вместе с тем врач отметил, что акантоз, кроме всего прочего, может быть признаком поликистоза яичников. Чтобы исключить эту проблему, необходимо сделать УЗИ органов малого таза, дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Также, по словам Андрея Продеуса, симптом может указывать на диабет и ожирение.
– Если в подмышечной области и на шее появилась черная полоса, не думайте, что вы как-то аномально загорели. Это симптом крайне серьезный, который называется акантоз, – отметила Елена Малышева.
– А у подростков это выраженный симптом серьезного атопического дерматита, – констатировал Андрей Продеус.
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