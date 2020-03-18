Профессор психологии рассказал, почему люди массово скупают туалетную бумагу

Причины массовой покупки продуктов и предметов первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги, связаны с тем, что люди ощущают себя в неуправляемой ситуации из-за распространения коронавируса. К такому выводу пришел заместитель директора института психологии берлинской клиники Charite профессор Ханнс-Кристиан Гунга, передает РИА Новости.





В свою очередь обеспечение материальных потребностей вызывает чувство спокойствия. Профессор объяснил, что при заготовке запасов человек пытается действовать максимально рационально и выбирает вещи, которые имеют долгий срок хранения и обязательно потребуются в будущем. Туалетная бумага отлично подходит под оба этих определения.

Также на желание сделать лишнюю покупку влияют поступки окружающих. Люди видят, что другие покупатели разметают с полок туалетную бумагу, и они боятся оказаться теми, кому не досталось дефицитного товара.