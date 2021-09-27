Профессор предупредила, что волосы после перенесенного COVID-19 могут выпадать вплоть до гнездного облысения

Пациенты, перенесшие коронавирус, часто сталкиваются с неприятным последствием – выпадением волос. В эфире программы "Здоровье" врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева предупредила, что проблема может привести к гнездному облысению.
– Волосы действительно могут выпадать вплоть до гнездного облысения (после перенесенной коронавирусной инфекции. – Прим. ред.), – обратила внимание профессор.
Елена Малышева посоветовала не паниковать раньше времени. Подтвердить наличие проблемы или опровергнуть ее можно самостоятельно. Необходимо взять тремя пальцами небольшой локон и потянуть за него.
– Если в руке окажется меньше шести волос, значит, выпадения нет, – уточнила профессор.
Вместе с тем медик отметила, что в настоящее время нет медицинских показаний к лечению подобного последствия коронавируса.
– Известно только, что в течение шести месяцев выпадение волос прекратится, – сказала Елена Малышева и добавила, что у некоторых пациентов проблема может исчезнуть даже через один-два месяца.
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