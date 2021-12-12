Профессор объяснила, зависит ли выработка антител от тяжести течения коронавируса

обратила внимание Елена Малышева.Напомним, канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших коронавирусную инфекцию в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает от варианта "дельта", а также то, что привитые против нового заболевания пациенты имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные – еще более высокий по сравнению с просто вакцинированными. Результаты исследования появились в журнале Scientific Reports.