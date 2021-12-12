Профессор объяснила, зависит ли выработка антител от тяжести течения коронавируса

Правда ли, что, если человек тяжело переболел коронавирусом, у него сильнее иммунитет, чем у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой форме? На этот вопрос в эфире программы “Здоровье” ответила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
- Если человек тяжело болеет, значит исходно его иммунная система была слабее. Чем она сильнее, тем легче пациент переносит коронавирус. Нет такой закономерности: чем тяжелее болеешь, тем выше иммунитет. Даже если у человека антител много, не факт, что все они вируснейтрализующие, - обратила внимание Елена Малышева.
Напомним, канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших коронавирусную инфекцию в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает от варианта "дельта", а также то, что привитые против нового заболевания пациенты имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные – еще более высокий по сравнению с просто вакцинированными. Результаты исследования появились в журнале Scientific Reports.