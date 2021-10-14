Профессор объяснила, в каком порядке вакцинироваться от COVID-19 и гриппа

Не переболевшим коронавирусной инфекцией пациентам рекомендуется сначала вакцинироваться от COVID-19, а через четыре недели – против гриппа. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
– Если пациент вакцинировался от коронавируса, то вначале необходимо сделать прививку от гриппа, а через четыре недели, если нужна ревакцинация, – третью дозу против COVID-19. Если человек переболел новой инфекцией, действия аналогичны: сначала вакцинация от гриппа, а через четыре недели – третья бустерная доза. Если не болел коронавирусом, то сразу рекомендуется сделать прививку от COVID-19, а через четыре недели – против гриппа, – посоветовала профессор.
Елена Малышева объяснила это тем, что у людей за всю жизнь накопился перекрестный иммунитет от вируса гриппа, а поскольку коронавирус является новым заболеванием, то защиты от него еще нет.
Между тем кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман и врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметили, что в каждой стране свои рекомендации по интервалу между прививками. В Израиле, например, вакцинация против гриппа и COVID-19 выполняется с промежутком в три недели, а в России – в четыре.
Герман Гандельман уточнил, что интервал необходимо выдерживать, поскольку пациент не знает, есть ли у него побочный эффект на какой-либо компонент вакцины.