Профессор объяснила, в каком порядке вакцинироваться от COVID-19 и гриппа

посоветовала профессор.Елена Малышева объяснила это тем, что у людей за всю жизнь накопился перекрестный иммунитет от вируса гриппа, а поскольку коронавирус является новым заболеванием, то защиты от него еще нет.Между тем кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман и врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметили, что в каждой стране свои рекомендации по интервалу между прививками. В Израиле, например, вакцинация против гриппа и COVID-19 выполняется с промежутком в три недели, а в России – в четыре.Герман Гандельман уточнил, что интервал необходимо выдерживать, поскольку пациент не знает, есть ли у него побочный эффект на какой-либо компонент вакцины.