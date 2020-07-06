Профессор объяснил, чем можно заменить сахар

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По словам врача, если вы приняли решение отказаться от сладкого,вредного для организма и вызывающего диабета, то лучше не искать ему никакой замены. Он отметил, что многие аналоги сахара опасны. Они могут разрушать кишечную флору. Если употреблять их регулярно в течение недели, флора уменьшится на 50%. Затем последуют трудности с усвоением белков, жиров, углеводов и других жизненно важных веществ.Сахарозаменители могут также отрицательно воздействовать на ДНК, а потому вызывать онкологию.Профессор обращает внимание, что сахарозаменители не позволят «забыть вкус сахара и отвыкнуть от него», поэтому зависимость от сладкого никуда не исчезнет. Кроме того, многие люди зависимы не от сахара, а от сочетания сладкого и жирного, подчеркивает специалист. Яркий пример — бутерброд с сыром — углеводы (в виде хлеба) и жирная пища в виде масла и сыра.— предупредил врач.Самой безвредной альтернативой сахару профессор считает продукт натурального происхождения — стевию, или так называемую медовую траву.