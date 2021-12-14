Профессор назвал снижающие риск возникновения болезни Альцгеймера продукты

В эфире программы "Жить здорово" Андрей Продеус,врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор рассказал об уникальных свойствах чеснока и хрена в профилактике болезни Альцгеймера.
Что касается чеснока, то в нем, по словам профессора, есть аллицин, который обладает бактерицидным свойством. В хрене содержится вещество, очень похожее на лизоцим, который вырабатывается клетками слизистой и убивает патогенные микроорганизмы.
– Поэтому если пациент ест хрен и чеснок в измельченном виде, то он получает аллицин, а также аналог лизоцима, и ротовая полость обеззараживается. При этом здоровье ротовой полости имеет прямую связь с деятельностью сердечно-сосудистой системы, рисками болезни Альцгеймера и заболеваниями ревматического характера, такими как ревматоидный артрит и проблемы с суставами, – обратил внимание Андрей Продеус.
Кроме того, врач также добавил, что в хрене содержится две суточные нормы витамина С. Из-за недостатка этого вещества кожа становится дряблой, предупредил Андрей Продеус.
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