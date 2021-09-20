Профессор назвал самый эффективный тип масок для защиты от коронавируса

Лучше всего от заражения коронавирусной инфекцией защищают респираторы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Респиратор – это изделие, которое защищает органы дыхания от попадания инородных частиц, причем даже мелких. Он изготовлен из специальных тканей, через которые элементы размера вируса не проходят, – обратил внимание профессор.
Кроме того, иммунолог объяснил, что в респираторе есть специальный клапан, через который осуществляется дыхание. В нем находится специальное вещество, препятствующее попаданию коронавирусной инфекции в дыхательные пути.
– Поэтому качество воздуха, вдыхаемого человеком, совершенно другое, – резюмировал Андрей Продеус.
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