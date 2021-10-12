Профессор назвал продукт с высоким содержанием железа

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" назвал продукт – лидер по содержанию железа и объяснил, почему этот минерал может не усваиваться.
– 36 процентов суточной нормы гемового железа, которое лучше всего усваивается в организме, содержится в кровяной колбасе, – обратил внимание профессор и уточнил, что в вареной и сырокопченой колбасах данный показатель ниже в шесть раз.
Врач объяснил, что существует железо в гемовой форме и не в гемовой. Первое содержится в продуктах животного происхождения, а второе – в овощах и фруктах. Лучше усваивается гемовое железо, причем в четыре раза. Этим и объясняется анемия у вегетарианцев.
Андрей Продеус уточнил, что железо выполняет несколько функций, в том числе переносит кислород к органам и тканям.
– Есть второй компонент, необходимый и для формирования гемоглобина, и для функций нервной системы. Это витамин В12, который в кровяной колбасе тоже содержится, – отметил доктор медицинских наук.
В кровянке – 17 процентов суточной нормы витамина В12, а в вареной и сырокопченой колбасах – всего 7.
– Без этого витамина не формируется миелиновая оболочка нервных волокон, – добавил Андрей Продеус.
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