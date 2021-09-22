Профессор назвал препятствующий образованию тромбов продукт

В качестве профилактики образования тромбов врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" посоветовал периодически включать в рацион огурцы. По словам медика, данный овощ препятствует прилипанию тромбоцитов друг к другу.
В огурцах содержится важное для человека вещество – кукурбитацин.
– У кукурбитацина есть несколько интересных эффектов. Вещество снижает агрегацию тромбоцитов. Когда форменные элементы крови слипаются, риск образования тромбов возрастает. Кукурбитацин, в свою очередь, не позволяет им прилипать друг к другу, – обратил внимание Андрей Продеус.
Следующий положительный эффект кукурбитацина связан с профилактикой онкологических заболеваний. Некоторые раковые клетки, когда намереваются метастазировать, прячутся за тромбоцитами, за счет чего избегают встречи с иммунными клетками.
– Оказалось, что вещество, которое не дает слипаться тромбоцитам, делает раковые клетки видимыми для иммунной системы, – уточнил профессор.
Фото: pixabay.com