Профессор назвал популярный суп с мощнейшим противораковым потенциалом

В эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус назвал удивительное свойство щей. Оказалось, что в состав этого супа входят многочисленные компоненты, которые могут убивать раковые клетки.
- Щи - это прекрасное блюдо, которое может предупреждать рак, то есть неконтролируемое деление клеток-мутантов, в которые перерождаются нормальные клетки. Они фактически отравляю нашу жизнь и меняют функции органов, - отметил медик.
Андрей Продеус напомнил, что в состав щей входит капуста - овощ, в составе которого есть сульфорафан, не позволяющий раковым клеткам развиваться. Что касается моркови, то в ней содержится бета-каротин, который также препятствует развитию онкологических заболеваний.
- При этом и сульфорафан, и бета-каротины достаточно устойчивы к температурной обработке, что очень важно, потому что щи ведь томятся. А вот на что термическая обработка совсем не влияет, так это на черный перец, в котором есть пиперин. Клетки рака легкого при в присутствии этого вещества в организме погибают так называемым апоптоз, то есть собственной смертью, - обратил внимание профессор.
Не забыл врач и об еще одной важной составляющей супа -луке.
- В луке есть аллицин, который снижает воспалительный процесс и изменения клеток, - уточнил доктор.
Вместе с тем Андрей Продеус посоветовал готовить щи не на мясе, а на грибах.
- Исследования показали, что если человек съедает всего 18 граммов грибов в сутки, это усиливает защиту клеток на 45 процентов с точки зрения риска развития рака, - добавил он.
- Щи - отличное блюдо для борьбы с раком, также это очень низкокалорийный продукт: в ста граммах всего 35-36 калорий, - дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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