Профессор назвал эффективный способ замедлить старение мозга

В эфире программы "О самом главном" профессор, заслуженный деятель науки России Владимир Хавинсон сообщил, что употребление куркумы благоприятно сказывается на работе мозга. Пряность помогает замедлить его старение.
По словам профессора, в куркуме содержатся марганец, магний, железо, калий и медь.
– Они являются крайне важными для функционирования эндокринной и иммунной системы, а также для функций мозга. Именно куркума позволяет замедлить его старение, – сказал Владимир Хавинсон.
Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова сообщила, что учеными было проведено исследование, которое показало, что у пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, во время одновременного приема 5-фторурацила (вещество используется для лечения онкологических проблем) и куркумина эффект от лечения увеличивался в несколько раз.
– Куркумин повышал чувствительность тканей к воздействию этого химического вещества, которое разрушает раковые клетки, – дополнил слова коллеги профессор.
Отмечается, что куркума может быть использована также при лечении сахарного диабета. Пряность способствует повышению чувствительности тканей, благодаря чему глюкоза достаточно легко проникает в клетку.
Фото: pixabay.com