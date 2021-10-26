Профессор Фаллико: Веронский форум подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества

Стали известны подробности программы XIV Евразийского экономического форума в Вероне, который пройдет 28–29 октября. Участники обсудят широкий круг практических вопросов и актуальных проблем в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных в этом году глобальной темой: «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: Переход к новой экономике, ориентированной на человека». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в фонде «Росконгресс».



Веронский форум пройдет в очном формате, лишь несколько спикеров подключатся по видеосвязи.

Работу этой международной двухдневной встречи откроет специальная сессия «Структурные изменения в экономике и будущее энергетики», на которой с докладом выступит главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Первый день деловой программы форума посвящен обсуждению энергетического перехода, экономики замкнутого цикла и «зеленой экономике». Во второй день участники примут участие в дискуссиях, посвященных последствиям пандемии для банков и финансового сектора, технологическим инновациям и цифровому переходу, а также роли фармацевтической промышленности в современной экономике и дебатам о преодолении неолиберальной модели», – рассказали организаторы Веронской встречи.

Уже известен и состав участников форума, который традиционно объединит на одной площадке представителей бизнеса, дипломатов, глав российских и итальянских деловых и общественных организаций, крупных общественных деятелей. В их числе – премьер-министр Италии в 1996–1998 и 2006–2008 годах, а ныне президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди, бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шрёдер, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани, министр нефти и природного газа Индии Хардип Пури, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, заместитель исполнительного директора Фонда первого Президента Республики Казахстан — Елбасы Игорь Рогов, президент Конфедерации итальянской промышленности Confindustria Карло Бономи и другие.

«Евразийский экономический форум подчеркивает необходимость подчинить экономический рост нуждам общества, достижению большего социального равенства и такой модели развития, которая ставит человека в центр внимания. Необходимо преодолеть неолиберальную экономическую модель, ориентироваться на экономику, учитывающую ограниченные ресурсы нашей планеты. Эти последние два года научили нас, что экономическое развитие, социальное и экологическое благополучие должны идти рука об руку. В течение двух дней в Вероне лица, пользующиеся огромным международным авторитетом, будут обсуждать, как Восток и Запад могут работать вместе, чтобы преодолеть нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию», – убежден президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета директоров АО «Банк Интеза» профессор Антонио Фаллико.

«Несмотря на непростые условия и санитарные ограничения мы видим стабильный интерес к теме евразийского партнерства. Так, на прошедшем в июне этого года Петербургском международном экономическом форуме его гости принимали активное участие в обсуждениях, интересовались налаживанием связей и развитием партнерств на этой территории. Это, безусловно, говорит об огромном значении пространства от Атлантики до Тихого океана для международной политики и экономики. Хочу отметить, что в этом году программа Веронского форума не только насыщена с точки зрения сессий и панельных дискуссий, но и богата участниками, состав которых из года в год становится все авторитетнее, превращая этот форум в крупную международную дискуссионную площадку», – отметил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Организаторами XIV Евразийского экономического форума выступают ассоциация «Познаём Евразию», Фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум. Соорганизаторы – Ассоциация европейского бизнеса и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры. Учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.