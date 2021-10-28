Профессор Фаллико: нынешняя пандемия, к сожалению, не будет последней

С таким предупреждением выступил президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров итальянского банка "Интеза" профессор Антонио Фаллико на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.



По словам Антонио Фаллико, важная тема Веронской встречи – необходимость переосмысления однополярного устройства мира и неолиберальной модели экономического развития, характерной для многих стран.

– Для этого уже недостаточно одной классической дипломатии. Надеюсь, что во время нашей двухдневной дискуссии мы выйдем на расширение использования возможностей бизнес-дипломатии на международном уровне. Это позволит разрушить геополитические барьеры в пользу международного гуманистического всеобъемлющего развития и способствовать спасению и процветанию нашей планеты, – подчеркнул итальянский эксперт.

По словам Антонио Фаллико, 2020-й и 2021-й годы войдут в историю из-за беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения, а также из-за экономического и социального кризиса в мире.

– Ковид – это первая пандемическая проблема, которая поразила все континенты одновременно и продемонстрировала впечатляющую скорость распространения. Коронавирус оказал сильное влияние на сферу труда. Десятки миллионов людей оказались без работы. Все мы, политики, бизнесмены, обычные люди, интеллектуалы, должны извлечь из пандемического кризиса важный урок: слишком долго культивировалась иллюзия, что новые цифровые технологи, порожденные четвертой цифровой революцией, обеспечат линейный рост без каких-либо ограничений и потрясений, – отметил Антонио Фаллико.

По его прогнозам, в ближайшие годы человечеству придется столкнуться с историческими вызовами из-за структурного экономического кризиса, усугубляемого проблемами климата и биоразнообразия.

– Ковидная пандемия – это не так называемый «черный лебедь», неожиданное и непредсказуемое событие для глобальной экономики. Это даже не экзогенный шок. Это спровоцированная людьми катастрофа, которая, вызывая травматические изменения в природе, оборачивается против нас всех. Медицинская и экономическая пандемия – это одно из неизбежных последствий антропоцена нашего современного века, когда земная среда подвергается серьезному насилию из-за человеческой деятельности, — подчеркнул профессор.

Главным врагом мирового экономического развития, по определению Антонио Фаллико, является неолиберальная модель:

– Те, кто все еще поддерживают ее, это некомпетентные или те, кто делает это недобросовестно. Пандемия породила мир, в котором также существует немыслимое социальное неравенство. Мир, где 3 миллиарда человек вынуждены жить менее чем на 5,5 доллара в день. Два миллиарда человек не могут пользоваться электричеством. А один процент самых богатых людей имеют 18 процентов всего мирового богатства. Ежегодно погибают 30 миллионов человек от голода, из них 7 миллионов детей из-за кризиса государственного долга в их странах. 2 миллиарда страдает анемией и 790 миллионов человек — хроническим недоеданием. Один миллиард человек не может написать или прочитать свое имя. Пандемия усилила неравенство: в результате ее богатые стали богаче, а бедные – беднее. Она заставила нас понять, что нет жизнеспособного экономического развития без сильной системы правил и государственных услуг. Она заставляет нас полностью переосмыслить то, как мы производим и потребляем.

Антонио Фаллико также добавил:

– Эта пандемия, к сожалению, не будет последней. Вырубка лесов вынуждает нас контактировать с животными, вирусы которых нам неизвестны. Таяние вечной мерзлоты грозит распространением опасных эпидемий, как и само интенсивное земледелие.

Очень скоро нам придется перереконструировать производство, переосмыслить стандарты бухгалтерского учета, чтобы повысить надежность наших производственных систем. И даже – радикально переосмыслить критерии оценки и определения внутреннего валового продукта. Сегодня ВВП не является хорошим показателем, поскольку он отражает количество, но не истинное качество роста. А ведь важен показатель человеческого развития и показатель устойчивого экономического благосостояния.

По словам профессора, пандемия вынуждает радикально изменить наши социальные отношения:

– Сегодня неолиберализм знает цену всему и ценность ничего… Но мы должны понимать, что истинный источник ценностей – это человеческие отношения и отношения с окружающей средой. Страх перед дефицитом товаров, который мы увидели во время пандемии, имеет и положительную сторону. Это освобождает нас от потребительского нарциссизма, от позиции «я хочу все сейчас». Это возвращает нас к основам и качеству человеческих отношений и солидарности. Итак, добро пожаловать в ограниченный мир! Мы должны трезво смотреть на вещи и уважать конечность нашей Земли.

Антонио Фаллико добавил, что человечеству стоит подумать о типах промышленности, которые действительно необходимо развивать и которые будут благом для человека и природы.