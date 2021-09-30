Профессор дала рекомендации по вакцинации против COVID-19 пациентов с сахарным диабетом



По словам профессора, у пациентов с сахарным диабетом есть одно противопоказание для вакцинации против COVID-19 – декомпенсация сахарного диабета.





– То есть это уровень гликированного гемоглобина выше 8–8,5%. Или среднесуточный уровень глюкозы в крови больше 10%. В подобной ситуации лучше воздержаться от вакцинации. Сначала нужно компенсировать сахарный диабет, а уже потом делать прививку, – обратила внимание Татьяна Мохорт.





Профессор уточнила, что после вакцинации у таких людей может возникнуть гиперемия в месте введения препарата, а также повыситься температура тела.





Наряду с этим Татьяна Мохорт дала несколько рекомендаций тем пациентам с сахарным диабетом, которые все же решили привиться от коронавируса.





– Пациент с диабетом, который идет на вакцинацию, должен чаще проводить самоконтроль уровня глюкозы в крови, а также жестче соблюдать рекомендации по правильному питанию. Если у человека, который получает инсулин, повысится уровень глюкозы, необходимо увеличить дозу этого гормона, – отметила профессор.