Сегодня медалью Франциска Скорины был награжден профессор кафедры гуманитарных наук Брестского технического университета Михаил Стрелец. Заслуженную государственную награду он получил из рук председателя Брестского областного исполнительного комитета Анатолия Лиса.
Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подчеркнул:
– Самое главное богатство нашей области и страны – это люди, которые успешно и ответственно работают на своем участке и приносят неоценимый вклад в развитие нашего города и в целом нашего государства. К таким людям относится и Михаил Васильевич, награжденный правительственной государственной наградой, которую мне по поручению Президента доверено вручить. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья и, естественно, продолжать работу ученого и преподавателя. Ваши знания и опыт нужны студентам. Вам есть чем поделиться.
Почетную награду профессор получил за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад и заслуги в области образования и науки. Соответствующее решение нашло отражение в Указе Президента Республики Беларусь № 7 от 8 января 2020 года.
– Я уже 39 лет в педагогике. В следующем году будет 40 лет, как я работаю. До сегодняшней награды шел очень долго. Последняя моя медаль была за среднюю школу. Сегодняшняя же награда – самая важная, потому что она от государства, на благо которого я тружусь все эти годы. Буду работать и дальше стараться, сколько позволит здоровье, – поделился Михаил Стрелец.
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Профессор Брестского государственного технического университета награжден медалью Франциска Скорины
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