Профессор Брестского государственного технического университета награжден медалью Франциска Скорины

подчеркнул:Почетную награду профессор получил за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад и заслуги в области образования и науки. Соответствующее решение нашло отражение в Указе Президента Республики Беларусь № 7 от 8 января 2020 года.– поделился Михаил Стрелец.Фото автора