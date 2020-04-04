Профессор БГУ назначена спецдокладчиком ООН

Профессор ФМО БГУ Елена Довгань назначена Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, сообщили sb.by в пресс-службе Белгосуниверситета. Церемония назначения состоялась в рамках 43-й сессии Совета по правам человека ООН.





«Она стала первым представителем Беларуси, утвержденным на авторитетный и престижный пост независимого международного эксперта Совета по правам человека ООН», - рассказали в БГУ. Кандидаты на этот пост проходят конкурентный многоступенчатый процесс отбора, в ходе которого оцениваются профессиональный опыт эксперта и его компетенции в области права.

В рамках СПЧ ООН сейчас действуют 44 тематические специальные процедуры, за реализацию которых отвечают специальные докладчики. Они уполномочены информировать и консультировать совет, готовить тематические исследования, доклады и рекомендации.

Система Специальных процедур является центральным элементом механизма ООН по правам человека и охватывает гражданские, культурные, экономические, политические и социальные права.

Елена Довгань - профессор кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ, главный научный сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований, профессор кафедры международного права Международного университета «МИТСО». Закончила факультет международных отношений БГУ по специальности международное право.

ФОТО: bsu.by/