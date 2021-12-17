Профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел

17 декабря в нашей стране отмечается День образования подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел. В свой профессиональный праздник инспектор группы по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства Партизанского РУВД Минска Екатерина Столярова рассказала о специфике работы.





Многие считают, что сотрудники отделений по гражданству и миграции занимаются преимущественно выдачей и заменой паспортов. Однако поле деятельности специалистов намного шире: регистрация прибывающих в страну иностранных граждан, выдача им видов на жительство и разрешений на выезд, регистрация беженцев, работа с лицами без гражданства. С недавних пор прибавилась еще одна услуга – выдача биометрических документов, говорит лейтенант милиции Екатерина Столярова:

– Работа службы не отстает от информационного процесса. На данном этапе практически все учеты осуществляются в электронном виде. Граждане могут онлайн оплачивать госпошлину за основные процедуры и дополнительные услуги. По желанию уведомляем о готовности документов, удостоверяющих личность, посредством услуги «SMS-информирование».









Фото предоставлены Партизанским РУВД Минска

