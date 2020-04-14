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Профессионализм врачей и общая сплоченность позволят выстоять в ситуации с COVID-19 — мнение

Профессионализм медиков, умноженный на всеобщую сплоченность и поддержку, позволит выстоять в ситуации с COVID-19. Таким мнением поделилась второй секретарь Гомельского обкома БРСМ Юлия Липовская.

В эти дни, уверена Юлия Липовская, важна искренняя, без лишнего пафоса, поддержка врачей. "Они круглосуточно находятся у первой линии в борьбе за жизнь и здоровье людей, которые заражены COVID-19 или являются контактами первого и второго уровней. Также в амбулаториях, поликлиниках и различных подразделениях оказывают необходимую помощь взрослым и детям, которые нуждаются в ней. Именно профессионализм медиков, умноженный на всеобщую сплоченность и поддержку, позволит выстоять в ситуации с COVID-19. В таких случаях как никогда важно ощущение единства. Важна поддержка и делом, и словом",  цитирует второго секретаря БЕЛТА.

В Гомеле стартовал республиканский марафон #СпасибоМедикам

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Сегодня в регионе и по всей стране БРСМ и РУП "Белпочта" запустили марафон #СпасибоМедикам. Открытки с приветствиями в адрес медработников будут опущены в почтовые ящики в разных уголках страны. "Гомельская молодежь не остается в стороне. Мы хотим искренне поблагодарить врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров  всех, кто в это время на своих плечах несет нелегкий груз ответственности за здоровье и самочувствие жителей области. Спасибо им за самоотверженный труд, мастерство, верность своему делу, внимание и любовь к людям. Хотим пожелать им меньше больных и больше благодарных улыбок пациентов, крепкого здоровья, оптимизма и терпения",  подчеркнула Юлия Липовская.

Все желающие могут присоединиться и поблагодарить конкретного доктора, медицинских работников какого-либо отделения или коллектив всего учреждения за их труд. В БРСМ разработали несколько макетов открыток. "Можно воспользоваться предложенными вариантами или смастерить открытку своими руками. Марка не потребуется  до конца апреля "Белпочта" обеспечит бесплатную доставку карточек с хештегом #СпасибоМедикам",  отметила второй секретарь.

После областного старта марафон подхватят все районы юго-восточного региона. "Каждое учреждение здравоохранения получит открытки от молодежных адресантов с республиканского, областного и районного уровней. Пусть эти позитивные послания и слова приветствия придадут врачам сил. Они должны понимать, что в этой ситуации они не одни" подчеркнула Юлия Липовская.

Со своей стороны союз молодежи всегда готов протянуть руку помощи. Во взаимодействии с организациями Красного Креста и территориальными социальными центрами взяли под опеку престарелых и одиноких граждан. "Мы всегда видим, где необходима поддержка, и предлагаем свою помощь. Более ста волонтеров помогают с доставкой рецептов, продуктов и необходимых вещей представителям старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Напоминаем, в том числе молодежи через интернет-площадки, о необходимости соблюдать правила для профилактики заболеваний. Это наш скромный вклад в общее дело",  резюмировала Юлия Липовская.

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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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